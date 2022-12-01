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1 декабря, 06:56

В России вступил в силу закон о заморозке активов за один день

В России вступил в силу закон о заморозке за один день активов по решениям Совбеза ООН

В силу вступил закон, согласно которому активы физических и юридических лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения и включённых в перечни Совета Безопасности ООН, будут заморожены за один день. До этого для процедуры требовалось до трёх рабочих дней.

Вместе с тем Росфинмониторинг будет уведомлять финансовые организации клиента в срок до четырёх часов с момента размещения решения на сайте Совета Безопасности. Финорганизации будут получать уведомления не позднее 20 часов.

В то же время можно написать заявление об отмене таких финансовых санкций, однако это касается лишь ряда случаев. Например, при отсутствии самостоятельных источников дохода, совершении платежей по контрактам, заключённым до включения в соответствующие перечни, и покрытии чрезвычайных расходов. При этом на размораживание активов у финорганизаций также есть до 20 часов с момента получения уведомления.

Минфин рассмотрит варианты обмена замороженных активов иностранных и российских инвесторов

Минфин рассмотрит варианты обмена замороженных активов иностранных и российских инвесторов

Кстати, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий российским банкам приостановить операции в валюте стран, заморозивших их активы. Согласно указу главы государства, банки РФ, чьи активы в иностранной валюте за рубежом заморожены, смогут приостановить операции с бизнесом в этой валюте, также могут быть заморожены перечисление и выдача средств.

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Freepik

Николь Вербер
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