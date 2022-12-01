Росавиация до 9 декабря продлила режим ограничений для аэропортов юга и центра России
Режим ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 9 декабря, сообщила пресс-служба Росавиации. Для перевозки пассажиров авиакомпаниям рекомендуется использовать альтернативные маршруты.
"Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 9 декабря 2022 года, 03:45 по московскому времени", — говорится в сообщении ведомства.
Так, ограничения продолжают действовать на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. При этом другие российские авиагавани работают без изменений.
Кстати, ранее Лайф писал, что российский "Аэрофлот" впервые запустил регулярные рейсы из Владивостока напрямую в Таиланд — в Бангкок и Пхукет. Стоит отметить, что на остров смогут попасть также и жители Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана, которым нужно будет совершить пересадку.
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