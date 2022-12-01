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1 декабря, 06:06

"Самое время": Американский ведущий возмутился решением Байдена профинансировать энергосектор Украины

Ведущий Fox Карлсон раскритиковал планы США по поддержке энергосектора Украины

Проблемы США с доступностью энергоресурсов почему-то не останавливают Вашингтон продолжать оказывать Украине материальную поддержку, в том числе её энергосектору. На это указал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, недовольный ситуацией.

"Странно, что мы делаем это в то время, когда у нас настоящий энергетический кризис впервые с середины 1970-х годов", — заявил журналист.

Из-за энергетического кризиса и завышенных цен на топливо американцам буквально приходится мёрзнуть в холодных домах, однако даже это не останавливает власти США, которые продолжают платить по счетам Украины за энергию. Власти дают Киеву деньги, в то время как их собственная экономика идёт ко дну.

"Самое время отправлять [деньги на] энергетику нашим друзьям на Украине и во всём регионе", — саркастически подытожил Карлсон.

В США разоблачили "безумную стратегию" Байдена по Украине

В США разоблачили "безумную стратегию" Байдена по Украине

Ситуацию с помощью Украине на смех поднимают даже известные личности. Например, старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп – младший высмеял желание Вашингтона помогать Киеву мемом. Картинкой, на которой изображены Владимир Зеленский и Джо Байден, Трамп-младший поделился в соцсетях.

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ТАСС / AP / Patrick Semansky

Николь Вербер

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