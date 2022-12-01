"Самое время": Американский ведущий возмутился решением Байдена профинансировать энергосектор Украины
Ведущий Fox Карлсон раскритиковал планы США по поддержке энергосектора Украины
Проблемы США с доступностью энергоресурсов почему-то не останавливают Вашингтон продолжать оказывать Украине материальную поддержку, в том числе её энергосектору. На это указал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, недовольный ситуацией.
"Странно, что мы делаем это в то время, когда у нас настоящий энергетический кризис впервые с середины 1970-х годов", — заявил журналист.
Из-за энергетического кризиса и завышенных цен на топливо американцам буквально приходится мёрзнуть в холодных домах, однако даже это не останавливает власти США, которые продолжают платить по счетам Украины за энергию. Власти дают Киеву деньги, в то время как их собственная экономика идёт ко дну.
"Самое время отправлять [деньги на] энергетику нашим друзьям на Украине и во всём регионе", — саркастически подытожил Карлсон.
Ситуацию с помощью Украине на смех поднимают даже известные личности. Например, старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп – младший высмеял желание Вашингтона помогать Киеву мемом. Картинкой, на которой изображены Владимир Зеленский и Джо Байден, Трамп-младший поделился в соцсетях.
ТАСС / AP / Patrick Semansky