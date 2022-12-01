В ЛНР сообщили о переброске на Краснолиманское и Купянское направления элитных резервов ВСУ

Командование украинской армии занимается переброской элитных бригад на два направления — Краснолиманское и Купянское. Как рассказал ТАСС офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, ВСУ предприняли такие меры из-за опасений прорыва своей линии обороны, а также в связи с неудачными попытками штурма российских позиций.

"Успехи союзных войск на Краснолиманском и Купянском направлениям заставляют украинское командование бросать в бой элитные резервы. В зоне ответственности Народной милиции ЛНР отмечена дополнительная переброска личного состава аэромобильных 80-й, 81-й бригад, а также 95-й ОДШБр", — сообщил Марочко.