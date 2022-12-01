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Опубликовано 1 декабря 2022, 06:04
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В ЛНР сообщили о переброске на Краснолиманское и Купянское направления элитных резервов ВСУ

Марочко: ВСУ перебрасывают элитные резервы на Краснолиманское и Купянское направления

Командование украинской армии занимается переброской элитных бригад на два направления — Краснолиманское и Купянское. Как рассказал ТАСС офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, ВСУ предприняли такие меры из-за опасений прорыва своей линии обороны, а также в связи с неудачными попытками штурма российских позиций.

"Успехи союзных войск на Краснолиманском и Купянском направлениям заставляют украинское командование бросать в бой элитные резервы. В зоне ответственности Народной милиции ЛНР отмечена дополнительная переброска личного состава аэромобильных 80-й, 81-й бригад, а также 95-й ОДШБр", — сообщил Марочко.

Войска РФ пресекли атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 40 бойцов
Войска РФ пресекли атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 40 бойцов

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ провалили атаку на Купянском направлении и потеряли 50 бойцов. Также украинская армия потеряла десять танков, боевую машину пехоты, два бронетранспортёра, самоходную артиллерийскую установку и автомобиль.

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ТАСС / MARKIIAN LYSEIKO

Оксана Попова
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