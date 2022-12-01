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1 декабря, 05:50

АвтоВАЗ планирует экспортировать 20 тысяч автомобилей Lada в 2023 году

Российская компания "АвтоВАЗ" уже в следующем году намерена экспортировать более 20 тысяч автомобилей Lada. Как рассказал журналистам глава концерна Максим Соколов, речь идёт о машинах новой серии, производство которых было запущено в июне.

"У нас в планах следующего года заложено около 20 тысяч автомобилей на экспорт. Мы рассчитываем на это. Соответственно, Белоруссия и Казахстан, возможно, некоторые другие рынки стран СНГ", — сказал он на форуме "Российский промышленник".

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Ранее Лайф также писал о том, что все российские активы японского автомобильного концерна Nissan перешли в собственность государства. В частности, речь идёт и о заводе в Санкт-Петербурге. Новым владельцем стал Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП "НАМИ". Осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти в Россию будет АвтоВАЗ.

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ТАСС / Павел Ворожцов

Оксана Попова
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