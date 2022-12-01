АвтоВАЗ планирует экспортировать 20 тысяч автомобилей Lada в 2023 году

Российская компания "АвтоВАЗ" уже в следующем году намерена экспортировать более 20 тысяч автомобилей Lada. Как рассказал журналистам глава концерна Максим Соколов, речь идёт о машинах новой серии, производство которых было запущено в июне.

"У нас в планах следующего года заложено около 20 тысяч автомобилей на экспорт. Мы рассчитываем на это. Соответственно, Белоруссия и Казахстан, возможно, некоторые другие рынки стран СНГ", — сказал он на форуме "Российский промышленник".