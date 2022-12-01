Немецкий политик предупредил о точке кипения из-за наплыва украинских беженцев

Германия приближается к критической точке из-за наплыва украинских беженцев. Однако на этом проблемы не заканчиваются, помимо них масло в огонь добавляет приток лиц из других стран, а также инфляция и энергетический кризис.

"Настроение раздражённое, и не исключено вскипание", — пишет политик из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль для Die Welt.

В то же время политик не исключил, что число беженцев с Украины может заметно вырасти в связи с началом "суровой зимы". Речь идёт о прибытии "десятков, если не сотен тысяч" мигрантов. При этом стоит отметить, что сейчас их число в стране в разы больше, чем во время кризиса 2015 года.

Многие местные жители не в восторге от обсуждения вариантов размещения беженцев, для которых, например, нужно закрывать целые спортзалы. И подобные ситуации могут стать проблемой "гораздо быстрее, чем многие думают", считает Пауль. По его словам, первые признаки того, что немецкое общество приближается к критической точке, проявляются, когда беженцев начинают классифицировать по принципу: "Да — украинцам и нет — иракцам и эритрейцам".

"Речь идёт о реалистичном анализе ситуации на местах. Я вижу, что мы движемся к критической точке в обществе, к пределу восприятия и солидарности", — заявил он.