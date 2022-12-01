Роберт Де Ниро сыграет бывшего президента в политическом триллере от Netflix
Известный американский актёр Роберт Де Ниро получил главную роль в сериале "Нулевой день" от Netflix. Об этом сообщает The Hollywood reporter.
Подробности сценария пока неизвестны. Однако источники издания уточняют, что проект представляет собой политический триллер, в котором Де Ниро сыграет бывшего президента. Стриминг-сервис данную информацию не прокомментировал.
Ранее известный американский комик и актёр Джо Пеши, который сыграл роль одного из "мокрых бандитов" в мировом рождественском кинохите "Один дома", рассказал, что получил ожог головы во время съёмок сцены с горящей шапкой. По словам актёра, в реальной жизни он крепко дружил с Маколеем Калкиным — и, чтобы на экране показать враждебность, они перестали общаться во время работы над проектом.
ТАСС / AP / Invision / Jordan Strauss