Роберт Де Ниро сыграет бывшего президента в политическом триллере от Netflix

Ранее известный американский комик и актёр Джо Пеши, который сыграл роль одного из "мокрых бандитов" в мировом рождественском кинохите "Один дома", рассказал, что получил ожог головы во время съёмок сцены с горящей шапкой. По словам актёра, в реальной жизни он крепко дружил с Маколеем Калкиным — и, чтобы на экране показать враждебность, они перестали общаться во время работы над проектом.