SHOT ПРОВЕРКА: концлагерь «бюджетной» красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 декабря, 05:00

Роберт Де Ниро сыграет бывшего президента в политическом триллере от Netflix

Известный американский актёр Роберт Де Ниро получил главную роль в сериале "Нулевой день" от Netflix. Об этом сообщает The Hollywood reporter.

Подробности сценария пока неизвестны. Однако источники издания уточняют, что проект представляет собой политический триллер, в котором Де Ниро сыграет бывшего президента. Стриминг-сервис данную информацию не прокомментировал.

Стало известно, кто ещё может претендовать на роль Джеймса Бонда

Стало известно, кто ещё может претендовать на роль Джеймса Бонда

Ранее известный американский комик и актёр Джо Пеши, который сыграл роль одного из "мокрых бандитов" в мировом рождественском кинохите "Один дома", рассказал, что получил ожог головы во время съёмок сцены с горящей шапкой. По словам актёра, в реальной жизни он крепко дружил с Маколеем Калкиным — и, чтобы на экране показать враждебность, они перестали общаться во время работы над проектом.

Обложка ©

ТАСС / AP / Invision / Jordan Strauss

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров