Украинские войска потеряли до десяти тысяч солдат и офицеров только в районе Снигирёвки Херсонской области за полтора месяца до начала отвода Вооружённых сил России. Об этом рассказал глава Снигирёвского района Юрий Барбашов.

"Если взять военную ситуацию от Снигирёвки до Днепра, на расстоянии этих 20 километров за полтора месяца Украина потеряла не менее десяти тысяч военнослужащих… Люди, которые вот так относятся к своему личному составу, люди, которые вот так воюют, они явно преследуют цель не освобождение территории, а освобождение её от населения, которое называют своим", — сказал Барбашов РИА "Новости".

Также глава района рассказал случай, когда украинские командиры отправили отряд из 20 бронемашин штурмовать Снигирёвку по местности, которая полностью простреливалась российской артиллерией. Барбашов подчеркнул, что власти в Киеве не обеспокоены тем, что из-за такой тактики Украина может полностью лишиться мужского населения.