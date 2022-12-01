В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за морозов и бытовых пожаров

Из-за сильных морозов и увеличения числа бытовых пожаров в Иркутской области ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"Вводим режим повышенной готовности на территории области до 5 декабря. Это связано с понижением температур. Метеорологи доложили, что в большинстве районов среднесуточные температуры будут на 4–8 градусов ниже климатической нормы. Местами по области они будут опускаться ниже 32 градусов", — написал Кобзев в телеграм-канале.

Кобзев назвал это вынужденной мерой, ведь из-за холодов в Приангарье резко возросло число бытовых пожаров. Больше половины из них возникают из-за короткого замыкания электропроводки. Также выросло количество происшествий из-за нарушения правил безопасности при использовании печного отопления.