Семья с ребёнком погибла при пожаре в пристройке к историческому зданию в Барнауле

Двое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в пристройке к административному зданию в Барнауле, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете по Алтайскому краю.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. В ходе расследования уголовного дела будут устанавливаться обстоятельства произошедшего, а также причины пожара и версии гибели людей", — сказано в записи ведомства.

В мэрии города уточнили, что пожар произошёл ночью на улице Анатолия, 106а. Тела людей были обнаружены в 4:25 по местному времени (00:25 мск). По данным СК, личности погибших установлены: это женщина и мужчина 1974 года рождения, а также их дочь 2008 года рождения.

Место пожара в Барнауле. Фото © Официальный сайт города Барнаул

Пожар произошёл в пристройке к деревянному зданию, в котором расположен Дом архитектора. Это историческое сооружение было построено в начале прошлого века.