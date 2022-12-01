SHOT ПРОВЕРКА: концлагерь «бюджетной» красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 декабря, 04:01

Семья с ребёнком погибла при пожаре в пристройке к историческому зданию в Барнауле

<p>Место пожара в Барнауле. Обложка © <a href="https://barnaul.org/news/v-barnaule-pri-pozhare-v-dvukhetazhnom-stroenii-pogibli-tri-cheloveka-.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офици</a><a href="https://barnaul.org/news/v-barnaule-pri-pozhare-v-dvukhetazhnom-stroenii-pogibli-tri-cheloveka-.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">альный сайт города Барнаул</a></p>

Место пожара в Барнауле. Обложка © Официальный сайт города Барнаул

Двое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в пристройке к административному зданию в Барнауле, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете по Алтайскому краю.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. В ходе расследования уголовного дела будут устанавливаться обстоятельства произошедшего, а также причины пожара и версии гибели людей", — сказано в записи ведомства.

В мэрии города уточнили, что пожар произошёл ночью на улице Анатолия, 106а. Тела людей были обнаружены в 4:25 по местному времени (00:25 мск). По данным СК, личности погибших установлены: это женщина и мужчина 1974 года рождения, а также их дочь 2008 года рождения.

Место пожара в Барнауле. Фото © Официальный сайт города Барнаул

Место пожара в Барнауле. Фото © Официальный сайт города Барнаул

МЧС показало видео тушения пожара в красноярском ТЦ "Взлётка плаза"

МЧС показало видео тушения пожара в красноярском ТЦ "Взлётка плаза"

Пожар произошёл в пристройке к деревянному зданию, в котором расположен Дом архитектора. Это историческое сооружение было построено в начале прошлого века.

Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге на улице Чайковского произошёл пожар в девятиэтажном доме. Загорелась квартира на третьем этаже. Пожарные по лестницам эвакуировали 60 человек. Как сообщили Лайфу в местных экстренных службах, погибли две женщины. Предварительно, это жительницы одного из верхних этажей, они отравились угарным газом.

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров