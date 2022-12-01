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1 декабря, 03:35

"Барсик, кис-кис-кис": В Приморье амурский тигр разлёгся у дороги и не испугался людей

Специалисты в Приморье заинтересовались необычным поведением амурского тигра

Специалисты центра "Амурский тигр" выясняют причины необычного поведения хищника, которого заметили у дороги в Партизанском районе Приморского края. Он лежал на обочине и не пугался людей и автомобилей.

В Приморье жители заметили амурского тигра с необычным поведением © Telegram / Центр "Амурский тигр"

"Хищника, который с лёгкой руки одного из очевидцев получил прозвище Барсик, заметили на обочине дороги. Заметили один, два, три… Несколько раз, в общем — непорядок, несвойственно так хищному зверю себя вести", сказано в сообщении центра в телеграм-канале.

На место уже приезжала полиция и инспекторы охотнадзора. Специалисты осмотрели лёжку дикого животного и не обнаружили следов крови, а значит, хищник не ранен. Также животное не выглядит истощённым. Вероятно, это молодой самец с обострённым любопытством. По ещё одной версии, это может быть самка, а где-то неподалёку находятся её тигрята.

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Ранее Лайф писал, что в Приморье дальневосточный леопард пытался напасть на человека и попал на видео. По данным нацпарка, инцидент произошёл более чем в 30 километрах от границы национального парка "Земля леопарда", где находится ядро популяции самой редкой в мире большой кошки.

Обложка ©

Telegram / Центр "Амурский тигр"

Юлия Коновалова

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