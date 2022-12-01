"Барсик, кис-кис-кис": В Приморье амурский тигр разлёгся у дороги и не испугался людей

Специалисты центра "Амурский тигр" выясняют причины необычного поведения хищника, которого заметили у дороги в Партизанском районе Приморского края. Он лежал на обочине и не пугался людей и автомобилей.

В Приморье жители заметили амурского тигра с необычным поведением © Telegram / Центр "Амурский тигр"

"Хищника, который с лёгкой руки одного из очевидцев получил прозвище Барсик, заметили на обочине дороги. Заметили один, два, три… Несколько раз, в общем — непорядок, несвойственно так хищному зверю себя вести", — сказано в сообщении центра в телеграм-канале.

На место уже приезжала полиция и инспекторы охотнадзора. Специалисты осмотрели лёжку дикого животного и не обнаружили следов крови, а значит, хищник не ранен. Также животное не выглядит истощённым. Вероятно, это молодой самец с обострённым любопытством. По ещё одной версии, это может быть самка, а где-то неподалёку находятся её тигрята.