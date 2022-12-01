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1 декабря, 03:23

Месси заявил, что ему не за что извиняться после эпизода с футболкой сборной Мексики

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал недоразумением инцидент с футболкой команды Мексики, после которого случился скандал.

"Это недоразумение. Все, кто знают меня, понимают, что с моей стороны нет никакого неуважительного отношения. Это просто раздевалка и вещи после игры",приводит заявление Месси издание TUDN.

Аргентинец признался, что ему не за что извиняться, ведь он никогда не проявлял неуважения к народу Мексики или к футболке мексиканской сборной.

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Напомним, этот эпизод с мексиканской футболкой вызвал резкую негативную реакцию со стороны абсолютного чемпиона мира по боксу Сауля Альвареса, который раскритиковал футболиста и заявил, что не хотел бы, "чтобы Месси когда-нибудь попался ему на глаза". Однако спустя несколько дней боксёр извинился перед Месси и Аргентиной, назвав эти замечания "неуместными".

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Кадр видео YouTube / El Universal

Юлия Коновалова

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