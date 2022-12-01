Месси заявил, что ему не за что извиняться после эпизода с футболкой сборной Мексики

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал недоразумением инцидент с футболкой команды Мексики, после которого случился скандал.

"Это недоразумение. Все, кто знают меня, понимают, что с моей стороны нет никакого неуважительного отношения. Это просто раздевалка и вещи после игры", — приводит заявление Месси издание TUDN.