Месси заявил, что ему не за что извиняться после эпизода с футболкой сборной Мексики
Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал недоразумением инцидент с футболкой команды Мексики, после которого случился скандал.
"Это недоразумение. Все, кто знают меня, понимают, что с моей стороны нет никакого неуважительного отношения. Это просто раздевалка и вещи после игры", — приводит заявление Месси издание TUDN.
Аргентинец признался, что ему не за что извиняться, ведь он никогда не проявлял неуважения к народу Мексики или к футболке мексиканской сборной.
Напомним, этот эпизод с мексиканской футболкой вызвал резкую негативную реакцию со стороны абсолютного чемпиона мира по боксу Сауля Альвареса, который раскритиковал футболиста и заявил, что не хотел бы, "чтобы Месси когда-нибудь попался ему на глаза". Однако спустя несколько дней боксёр извинился перед Месси и Аргентиной, назвав эти замечания "неуместными".
Кадр видео YouTube / El Universal