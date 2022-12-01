Альварес извинился перед Месси, которому пригрозил "не попадаться на глаза"

Известный мексиканский спортсмен, абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес принёс извинения нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси за резкую критику после видео, на котором футболист в раздевалке якобы специально наступил на футболку национальной команды Мексики, которая лежала на полу.

Альварес счёл, что Месси "протирает пол" футболкой мексиканской сборной, и потребовал проявить уважение к своей стране. Его публикацию в соцсетях поддержали сотни тысяч пользователей.

"В последние дни я был сам не свой из-за сильных чувств и любви к моей родине, и я сделал неуместные замечания, поэтому я хочу извиниться перед Месси и народом Аргентины... Каждый день мы все учимся чему-то новому, в этот раз была моя очередь", — написал Альварес в соцсетях.