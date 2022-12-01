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1 декабря, 00:42

Альварес извинился перед Месси, которому пригрозил "не попадаться на глаза"

Альварес извинился перед Месси и Аргентиной за "неуместные замечания"

Известный мексиканский спортсмен, абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес принёс извинения нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси за резкую критику после видео, на котором футболист в раздевалке якобы специально наступил на футболку национальной команды Мексики, которая лежала на полу.

Альварес счёл, что Месси "протирает пол" футболкой мексиканской сборной, и потребовал проявить уважение к своей стране. Его публикацию в соцсетях поддержали сотни тысяч пользователей.

"В последние дни я был сам не свой из-за сильных чувств и любви к моей родине, и я сделал неуместные замечания, поэтому я хочу извиниться перед Месси и народом Аргентины... Каждый день мы все учимся чему-то новому, в этот раз была моя очередь", — написал Альварес в соцсетях.

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Ранее Лайф рассказывал, что сборная Аргентины по футболу обыграла команду Польши в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. При этом обе сборные вышли в плей-офф.

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын

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