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30 ноября, 21:14

Аргентина переиграла Польшу и вместе с ней вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Аргентины обыграла Польшу и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Польши в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре. Встреча, состоявшаяся на арене "Стадион-974" в Дохе, завершилась со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Алексис Макаллистер (46-я минута) и Хулиан Альварес (67). На 39-й минуте встречи нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти. Таким образом, аргентинцы с первого места вышли в 1/8 финала ЧМ-2022, набрав шесть очков.

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При этом поляки тоже пробились в плей-офф турнира. По итогам группового этапа они набрали четыре очка, столько же у команды Мексики, но Польша оказалась выше по дополнительным показателям. В 1/8 финала Аргентина сыграет с Австралией, а Польша — с Францией.

Ранее Лайф рассказывал, что сборная Мексики победила Саудовскую Аравию, однако не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира. Голами у мексиканцев отметились Генри Мартин и Луис Чавес, а у саудитов отличился Салим аль-Давсари.

Обложка ©

ТАСС / AP / Fabio Ferrari

Иван Косицын

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