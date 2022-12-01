Аргентина переиграла Польшу и вместе с ней вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Польши в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре. Встреча, состоявшаяся на арене "Стадион-974" в Дохе, завершилась со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Алексис Макаллистер (46-я минута) и Хулиан Альварес (67). На 39-й минуте встречи нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти. Таким образом, аргентинцы с первого места вышли в 1/8 финала ЧМ-2022, набрав шесть очков.

При этом поляки тоже пробились в плей-офф турнира. По итогам группового этапа они набрали четыре очка, столько же у команды Мексики, но Польша оказалась выше по дополнительным показателям. В 1/8 финала Аргентина сыграет с Австралией, а Польша — с Францией.