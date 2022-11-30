Месси побил ещё один рекорд Марадоны на чемпионатах мира
Месси побил рекорд Марадоны по количеству матчей на чемпионатах мира за Аргентину
Нападающий Лионель Месси побил рекорд Диего Марадоны по количеству проведённых матчей на чемпионатах мира в составе сборной Аргентины по футболу. Это произошло в игре с Польшей (2:0, идёт второй тайм).
Форвард ПСЖ вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и для него эта встреча стала 22-й в футболке национальной команды на мировых первенствах. Таким образом, он побил рекорд Марадоны (21 матч). Рекордсменом же по количеству матчей, сыгранных в финальной части чемпионатов мира, является немец Лотар Маттеус (25 игр).
При этом Месси в первом тайме матча не смог реализовать пенальти, его удар отразил голкипер поляков Войцех Щенсный.
Ранее Лайф рассказывал, что гол Лионеля Месси в ворота сборной Мексики на ЧМ в Катаре помог ему догнать легендарного Диего Марадону по числу забитых мячей на мировых первенствах. На их счету по восемь голов на мундиалях. А лидером сборной Аргентины по голам на чемпионатах мира является Габриэль Батистута (10).
ТАСС / AP / Ariel Schalit