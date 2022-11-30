Месси побил ещё один рекорд Марадоны на чемпионатах мира

Нападающий Лионель Месси побил рекорд Диего Марадоны по количеству проведённых матчей на чемпионатах мира в составе сборной Аргентины по футболу. Это произошло в игре с Польшей (2:0, идёт второй тайм).

Форвард ПСЖ вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и для него эта встреча стала 22-й в футболке национальной команды на мировых первенствах. Таким образом, он побил рекорд Марадоны (21 матч). Рекордсменом же по количеству матчей, сыгранных в финальной части чемпионатов мира, является немец Лотар Маттеус (25 игр).

При этом Месси в первом тайме матча не смог реализовать пенальти, его удар отразил голкипер поляков Войцех Щенсный.