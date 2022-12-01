Национальный траур: Мексика победила Саудовскую Аравию, но пропустила в плей-офф Польшу

Сборная Мексики одержала победу над командой Саудовской Аравии в третьем матче группового этапа чемпионата мира, однако не вышла в плей-офф. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Голами отметились Генри Мартин (47-я минута) и Луис Чавес (52-я минута), а уже в добавленное к матчу время Салим аль-Давсари забил единственный мяч саудитов. Таким образом, сборная Польши, которая в параллельном матче проиграла команде Аргентины со счётом 0:2, набрав столько же очков, сколько и мексиканцы, вышла в плей-офф благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.