Япония приняла "беспрецедентное" решение по сотрудничеству с США, пишут СМИ

Власти Японии приняли "беспрецедентное" решение отказаться от совместной с США разработки нового истребителя. Это связано с тем, что американская компания Lockheed Martin не захотела предоставить Токио передовые технологии, пишет издание Shūkan Gendai.

В качестве партнёров по проекту Минобороны Японии выбрало Великобританию и Италию. Крайне необычная ситуация возникла исходя из того, что японские истребители всегда были либо произведены в Штатах, либо разработаны совместно с Вашингтоном. Так, стоящие на вооружении японских ВВС истребители F-2, спроектированные в 1980-х годах, первоначально предполагалось создать собственными силами, но из-за давления со стороны американских властей было решено разработать их вместе с США на основе самолёта F-16.

Источник в военном ведомстве Японии рассказал изданию, что американская корпорация Lockheed Martin не захотела поделиться продвинутыми технологиями для создания нового японского истребителя. При этом британская компания BAE Systems, напротив, пообещала "полную прозрачность". В итоге решение о сотрудничестве с Лондоном и отказе от работы с Вашингтоном было принято ещё до конца года.

"Взвесив холодное отношение США и доброжелательный британский подход, японское оборонное ведомство склонилось к партнёрству с Великобританией и Италией", — указано в статье.

В результате Токио ожидают "новые вызовы", связанные с сотрудничеством с Британией, а перспективы проекта пока остаются весьма туманными. Это связано с тем, что Лондон, "известный своей троякой дипломатией", настаивает на соотношении разработок 60 на 40 или 50 на 50, что является невыгодным для японской стороны, поэтому Токио советуют вести себя осторожно с новым партнёром, который "пытается продавить свои эгоистичные интересы".