SHOT ПРОВЕРКА: концлагерь «бюджетной» красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 декабря, 02:37

ABC News: На юге США два человека погибли из-за удара 30 торнадо

Два человека погибли в американском штате Алабама в результате удара тридцати торнадо на юге США. Об этом информирует ABC News.

"Два человека погибли в центральной части Алабамы после торнадо с ветром до 115 миль в час... Не менее 30 торнадо прошли по Миссисипи, Луизиане и Алабаме", сказано в материале.

Стихия обрушилась утром. По данным издания, "структурные повреждения" наблюдались в нескольких районах Миссисипи, а в штатах Техас и Кентукки выпал град размером с "мячи для гольфа". При этом дальнейшее ухудшение погодных условий ожидается в Алабаме, Джорджии и Флориде.

Правительство Италии ввело режим ЧС на острове Искья из-за схода оползня

Правительство Италии ввело режим ЧС на острове Искья из-за схода оползня

Ранее Лайф рассказывал о шторме "Налджи", который пришёл на Филиппины. Жертвами стихии стали более 160 человек, а без вести пропало несколько десятков жителей.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров