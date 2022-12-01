ABC News: На юге США два человека погибли из-за удара 30 торнадо
Два человека погибли в американском штате Алабама в результате удара тридцати торнадо на юге США. Об этом информирует ABC News.
"Два человека погибли в центральной части Алабамы после торнадо с ветром до 115 миль в час... Не менее 30 торнадо прошли по Миссисипи, Луизиане и Алабаме", — сказано в материале.
Стихия обрушилась утром. По данным издания, "структурные повреждения" наблюдались в нескольких районах Миссисипи, а в штатах Техас и Кентукки выпал град размером с "мячи для гольфа". При этом дальнейшее ухудшение погодных условий ожидается в Алабаме, Джорджии и Флориде.
Ранее Лайф рассказывал о шторме "Налджи", который пришёл на Филиппины. Жертвами стихии стали более 160 человек, а без вести пропало несколько десятков жителей.
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