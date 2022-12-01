Россиянам посоветовали закрыть определённые банковские счета
Юрист Гусятников порекомендовал россиянам закрыть неиспользуемые банковские счета
Иногда банки берут комиссию за обслуживание неиспользуемых банковских счетов, поэтому их лучше закрыть. Об этом рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
В беседе с агентством "Прайм" он отметил, что такая информация должна быть прописана в договоре, на основании которого открывался счёт. По словам эксперта, если установлено мобильное приложение, клиент может сразу обнаружить задолженность. Кроме того, не стоит забывать, что к каждой пластиковой карте привязан определённый счёт в банке.
"Если вы заблокировали и выбросили карту за ненадобностью, это совсем не означает, что этот счёт будет закрыт. Там точно так же может появиться задолженность", — подчеркнул Гусятников.
Эксперт добавил, что узнать о своих счетах и задолженностях можно на портале госуслуг и в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы.
Ранее финансист Георгий Свирин рассказал, что страхование жизни и инвестиционные вклады несут в себе повышенные риски. Клиентам в банках часто предлагают не только положить деньги на стандартный депозит, но и добавить к нему ряд продуктов — инвестиционные вклады и инвестиционное страхование жизни.
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