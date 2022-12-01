HBO презентовала 11 постеров с персонажами сериала The Last of Us

Компания НВО показала одиннадцать постеров сериала The Last of Us ("Одни из нас"). Они опубликованы в "Твиттере" и посвящены ключевым персонажам экранизации видеоигры.

На постерах изображены Джоэл (Педро Паскаль), Элли (Белла Рамзи), Томми (Гэбриел Луна), Марлин (Мерл Дэндридж), Тесс (Анна Торв), Сара (Нико Паркер), Фрэнк (Мюррей Бартлетт), Билл (Ник Офферман) и Райли (Сторм Рид). Кроме того, на карточках можно увидеть Генри (Ламар Джонсон) и Сэма (Кейвон Вудард).























Премьера постапокалиптического шоу запланирована на 15 января на телеканале НВО и стриминге HBO Max.