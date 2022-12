HBO презентовала 11 постеров с персонажами сериала The Last of Us

Компания НВО показала одиннадцать постеров сериала The Last of Us ("Одни из нас"). Они опубликованы в "Твиттере" и посвящены ключевым персонажам экранизации видеоигры.

Ранее Лайф писал, что в сериале по игре The Last of Us не будет эпизода российского режиссёра Кантемира Балагова. Кто в итоге снял пилотный выпуск The Last of Us, пока не уточняется.