SHOT ПРОВЕРКА: концлагерь «бюджетной» красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 декабря, 01:34

HBO презентовала 11 постеров с персонажами сериала The Last of Us

Компания НВО показала одиннадцать постеров сериала The Last of Us ("Одни из нас"). Они опубликованы в "Твиттере" и посвящены ключевым персонажам экранизации видеоигры.

На постерах изображены Джоэл (Педро Паскаль), Элли (Белла Рамзи), Томми (Гэбриел Луна), Марлин (Мерл Дэндридж), Тесс (Анна Торв), Сара (Нико Паркер), Фрэнк (Мюррей Бартлетт), Билл (Ник Офферман) и Райли (Сторм Рид). Кроме того, на карточках можно увидеть Генри (Ламар Джонсон) и Сэма (Кейвон Вудард).

  • Джоэл. Фото © Twitter The Last of Us
    Джоэл. Фото © Twitter The Last of Us
  • Элли. Фото © Twitter The Last of Us
    Элли. Фото © Twitter The Last of Us
  • Томми. Фото © Twitter The Last of Us
    Томми. Фото © Twitter The Last of Us
  • Марлин. Фото © Twitter The Last of Us
    Марлин. Фото © Twitter The Last of Us
  • Тесс. Фото © Twitter The Last of Us
    Тесс. Фото © Twitter The Last of Us
  • Сара. Фото © Twitter The Last of Us
    Сара. Фото © Twitter The Last of Us
  • Фрэнк. Фото © Twitter The Last of Us
    Фрэнк. Фото © Twitter The Last of Us
  • Билл. Фото © Twitter The Last of Us
    Билл. Фото © Twitter The Last of Us
  • Райли. Фото © Twitter The Last of Us
    Райли. Фото © Twitter The Last of Us
  • Генри. Фото © Twitter The Last of Us
    Генри. Фото © Twitter The Last of Us
  • Сэм. Фото © Twitter The Last of Us
    Сэм. Фото © Twitter The Last of Us

Джоэл. Фото © Twitter The Last of Us

1 / 11
"Мёртвый город": Обнародованы первые кадры спин-оффа "Ходячих мертвецов"

"Мёртвый город": Обнародованы первые кадры спин-оффа "Ходячих мертвецов"

Премьера постапокалиптического шоу запланирована на 15 января на телеканале НВО и стриминге HBO Max.

Ранее Лайф писал, что в сериале по игре The Last of Us не будет эпизода российского режиссёра Кантемира Балагова. Кто в итоге снял пилотный выпуск The Last of Us, пока не уточняется.

Обложка ©

Twitter / The Last of Us

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров