В метеорите из Сомали обнаружили два никогда не встречавшихся на Земле минерала

Учёные из канадского Университета Альберты обнаружили в 15-тонном метеорите из Сомали как минимум два минерала, которые ранее никогда не встречались на Земле. Как указано в коммюнике университета, открытие было сделано при анализе 70-граммового кусочка, который был отправлен в Канаду для исследований. При этом исследователи не исключают возможности выявить и третий минерал.

Новым минералам дали названия — элалиит и элкинстантонит. Первый получил имя от самого метеорита, известного как Эль-Али, поскольку был найден недалеко от города Эль-Али в сомалийской провинции Хиран. А второй минерал назвали в честь планетолога Линди Элкинса-Тантона, который возглавит исследовательскую часть предстоящей миссии NASA по изучению металлического астероида Психея.

При этом судьба метеорита остаётся неопределённой: согласно имеющейся у учёных информации, космический объект был перевезён в Китай в поисках потенциального покупателя. Пока не ясно, будут ли доступны его образцы для научных целей. Стоит отметить, что метеорит Эль-Али, обнаруженный два года назад, занимает девятое место в списке самых крупных метеоритов мира.