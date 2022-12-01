Тим Кук заверил Маска, что Apple никогда не собиралась удалять Twitter из App Store
Бизнесмен Илон Маск заявил, что получил гарантии того, что соцсеть Twitter не будет удалена из магазина приложений App Store. Об этом они договорились на встрече с главой Apple Тимом Куком в штаб-квартире компании.
"Помимо прочего мы разрешили недопонимание о том, что Twitter потенциально может быть удалён из App Store. Тим дал ясно понять, что Apple никогда не рассматривала такой вариант", — написал Маск в соцсети Twitter.
Ранее владелец "Твиттера" американский предприниматель Илон Маск заявил, что Apple почти прекратила рекламу в "Твиттере". Миллиардер даже задался вопросом, действительно ли в Америке ненавидят свободу слова.
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