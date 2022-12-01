SHOT ПРОВЕРКА: концлагерь «бюджетной» красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 декабря, 01:00

Тим Кук заверил Маска, что Apple никогда не собиралась удалять Twitter из App Store

Бизнесмен Илон Маск заявил, что получил гарантии того, что соцсеть Twitter не будет удалена из магазина приложений App Store. Об этом они договорились на встрече с главой Apple Тимом Куком в штаб-квартире компании.

"Помимо прочего мы разрешили недопонимание о том, что Twitter потенциально может быть удалён из App Store. Тим дал ясно понять, что Apple никогда не рассматривала такой вариант", написал Маск в соцсети Twitter.

Евросоюз пригрозил блокировкой Twitter

Евросоюз пригрозил блокировкой Twitter

Ранее владелец "Твиттера" американский предприниматель Илон Маск заявил, что Apple почти прекратила рекламу в "Твиттере". Миллиардер даже задался вопросом, действительно ли в Америке ненавидят свободу слова.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров