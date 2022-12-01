Евросоюз пригрозил блокировкой Twitter

Евросоюз предупредил владельца "Твиттера" Илона Маска о запрете соцсети на своей территории в том случае, если соцсеть не будет соблюдать правила о модерации контента. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

"Еврокомиссар Тьерри Бретон, отвечающий за реализацию цифровых законов ЕС, озвучил угрозу во время видеовстречи с Маском в среду", — информирует издание.

По данным газеты, еврокомиссар заявил Маску, что соцсети необходимо соблюдать отказ от произвольного восстановления заблокированных пользователей, агрессивного преследования дезинформации, а также согласиться на обширный независимый аудит платформы к следующему лету. За нарушение данных норм "Твиттер" может быть оштрафован в размере до 6% от глобального оборота или вовсе заблокирован на территории ЕС. При этом Маск неоднократно называл закон "очень разумным" и отметил, что эти правила должны применяться "во всём мире".

Бретон также призвал Маска соблюдать строгие правила в отношении рекламы, например, запрет на "таргетирование" детей и всех пользователей на основе "чувствительной информации", такой как религиозные и политические убеждения.