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30 ноября, 21:44

Евросоюз пригрозил блокировкой Twitter

FT: В ЕС пригрозили запретить Twitter, если Маск не примет правила о модерации контента

Евросоюз предупредил владельца "Твиттера" Илона Маска о запрете соцсети на своей территории в том случае, если соцсеть не будет соблюдать правила о модерации контента. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

"Еврокомиссар Тьерри Бретон, отвечающий за реализацию цифровых законов ЕС, озвучил угрозу во время видеовстречи с Маском в среду", — информирует издание.

Маск заявил об угрозах Apple удалить Twitter из AppStore

Маск заявил об угрозах Apple удалить Twitter из AppStore

По данным газеты, еврокомиссар заявил Маску, что соцсети необходимо соблюдать отказ от произвольного восстановления заблокированных пользователей, агрессивного преследования дезинформации, а также согласиться на обширный независимый аудит платформы к следующему лету. За нарушение данных норм "Твиттер" может быть оштрафован в размере до 6% от глобального оборота или вовсе заблокирован на территории ЕС. При этом Маск неоднократно называл закон "очень разумным" и отметил, что эти правила должны применяться "во всём мире".

Бретон также призвал Маска соблюдать строгие правила в отношении рекламы, например, запрет на "таргетирование" детей и всех пользователей на основе "чувствительной информации", такой как религиозные и политические убеждения.

Маск пообещал "амнистию" всем заблокированным в Twitter

Маск пообещал "амнистию" всем заблокированным в Twitter

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что некоторые крупные бренды сократили бюджеты на рекламу в "Твиттере" из-за новой политики Илона Маска. При этом новый владелец платформы попытался связаться с руководителями этих компаний и высказать возмущение.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / GEORGE NIKITIN

Юлия Коновалова

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