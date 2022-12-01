Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 ноября, 21:31
3300

Франция начала работу по созданию спецтрибунала в отношении России из-за Украины

Париж объявил о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине, заявили в МИД Франции.

"Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлениям России на Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнёрами", — сказал представитель ведомства на брифинге.

Кроме этого, Франция поддерживает расследование правоохранителей Украины и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях.

Небензя назвал инициативу ЕС о трибунале по Украине попыткой покрыть беззаконие

Небензя назвал инициативу ЕС о трибунале по Украине попыткой покрыть беззаконие

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал Украине не думать сейчас о членстве в НАТО. Он напомнил о существовании разных этапов сотрудничества для стран, стремящихся к полноценному членству в Североатлантическом альянсе.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров