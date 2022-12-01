Франция начала работу по созданию спецтрибунала в отношении России из-за Украины
Париж объявил о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине, заявили в МИД Франции.
"Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлениям России на Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнёрами", — сказал представитель ведомства на брифинге.
Кроме этого, Франция поддерживает расследование правоохранителей Украины и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал Украине не думать сейчас о членстве в НАТО. Он напомнил о существовании разных этапов сотрудничества для стран, стремящихся к полноценному членству в Североатлантическом альянсе.
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