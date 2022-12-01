Франция начала работу по созданию спецтрибунала в отношении России из-за Украины

Париж объявил о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине, заявили в МИД Франции.

"Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлениям России на Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнёрами", — сказал представитель ведомства на брифинге.

Кроме этого, Франция поддерживает расследование правоохранителей Украины и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях.