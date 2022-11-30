Небензя назвал инициативу ЕС о трибунале по Украине попыткой покрыть беззаконие

"Я не знаю, что это за трибунал и, вообще, о чём идёт речь. Но они хотят получить "продавленное" решение Генассамблеи, как это было в прошлый раз. Но главное в другом: у Генассамблеи просто нет компетенции для принятия подобных решений. Это прерогатива СБ ООН", — сказал дипломат журналистам.