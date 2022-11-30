Небензя назвал инициативу ЕС о трибунале по Украине попыткой покрыть беззаконие
Инициатива создать специальный международный суд по Украине под эгидой ООН, выдвинутая главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, является попыткой легитимизировать изъятие российских активов. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Я не знаю, что это за трибунал и, вообще, о чём идёт речь. Но они хотят получить "продавленное" решение Генассамблеи, как это было в прошлый раз. Но главное в другом: у Генассамблеи просто нет компетенции для принятия подобных решений. Это прерогатива СБ ООН", — сказал дипломат журналистам.
По словам Небензи, ЕК хочет установить "международный порядок, основанный на правилах", однако эти правила придумывают они сами и выдают их за универсальные. Также постпред отметил, что эта инициатива является "попыткой покрыть своё беззаконие", придав ему некую форму легитимности, и "прикрыться авторитетом ООН".
Ранее лидеры стран – членов Евросоюза поручили Еврокомиссии проработать возможность использования замороженных активов для нужд Украины. А премьер Польши Матеуш Моравецкий вообще предложил поделить эти средства между ЕС и Украиной.
ТАСС / ЕРА / JUSTIN LANE