Студия CD Projekt раскрыла, когда появится ремейк первого "Ведьмака"

Анонсированный студией CD Projekt ремейк первой игры The Witcher выйдет не раньше 2025 года, когда на прилавках появится четвёртая часть серии. Об этом рассказал во время финансового отчёта президент и генеральный директор компании Адам Кичиньски.

Как пояснил Кичиньски, решение было принято исходя из того, что в ремейке будут использованы технологии из "Ведьмака – 4", который получил кодовое название Polaris.

"Возвращаясь к вопросу о ремейке "Ведьмака". Да, он выйдет после "Ведьмака – 4". Я думаю, что ремейк "Ведьмака" будет в значительной степени основан на технологиях Polaris. Именно поэтому он выйдет только после него", — заявил генеральный директор компании.

При этом Polaris находится на очень ранней стадии разработки, релиз четвёртой части приключений Геральта из Ривии запланирован не раньше 2025 года. Разработка ремейка ведётся на графическом движке Unreal Engine 5.