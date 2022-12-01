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1 декабря, 00:29

Студия CD Projekt раскрыла, когда появится ремейк первого "Ведьмака"

CD Projekt: Ремейк первого "Ведьмака" выйдет не раньше четвёртой части видеоигры

Анонсированный студией CD Projekt ремейк первой игры The Witcher выйдет не раньше 2025 года, когда на прилавках появится четвёртая часть серии. Об этом рассказал во время финансового отчёта президент и генеральный директор компании Адам Кичиньски.

Как пояснил Кичиньски, решение было принято исходя из того, что в ремейке будут использованы технологии из "Ведьмака – 4", который получил кодовое название Polaris.

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"Возвращаясь к вопросу о ремейке "Ведьмака". Да, он выйдет после "Ведьмака – 4". Я думаю, что ремейк "Ведьмака" будет в значительной степени основан на технологиях Polaris. Именно поэтому он выйдет только после него", заявил генеральный директор компании.

При этом Polaris находится на очень ранней стадии разработки, релиз четвёртой части приключений Геральта из Ривии запланирован не раньше 2025 года. Разработка ремейка ведётся на графическом движке Unreal Engine 5.

CD Projekt анонсировала выход ремейка первого "Ведьмака" на Unreal Engine 5

CD Projekt анонсировала выход ремейка первого "Ведьмака" на Unreal Engine 5

Ранее Лайф писал, что актёр Генри Кавилл покинет сериал "Ведьмак" от Netflix в четвёртом сезоне. Медальон и мечи перейдут актёру Лиаму Хемсворту, известному по роли Тора в киновселенной Marvel.

Обложка ©

Thewitcher.com

Юлия Коновалова

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