Зеленский предложил Маску приехать на Украину

"Приезжайте на Украину, и вы увидите своими глазами без лишних слов", — сказал Зеленский на мероприятии, организованном газетой New York Times.

Как отметил президент Незалежной, только после такого визита следует говорить о том, как разрешить конфликт, кто его начал и когда он сможет завершиться. При этом после этих слов видеосвязь с Зеленским оборвалась.