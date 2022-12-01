Зеленский предложил Маску приехать на Украину
Американскому бизнесмену Илону Маску следует посетить Украину, чтобы предлагать пути выхода из нынешнего конфликта. С таким предложением к миллиардеру обратился украинский лидер Владимир Зеленский.
"Приезжайте на Украину, и вы увидите своими глазами без лишних слов", — сказал Зеленский на мероприятии, организованном газетой New York Times.
Как отметил президент Незалежной, только после такого визита следует говорить о том, как разрешить конфликт, кто его начал и когда он сможет завершиться. При этом после этих слов видеосвязь с Зеленским оборвалась.
А в середине октября Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Он сказал, что последовал совету экс-посла в ФРГ Андрея Мельника, который обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России. Однако вскоре Маск сообщил, что передумал и продолжит поддерживать бесплатную работу Starlink на Украине. Позже он раскрыл, что оплачивает работу более чем половины терминалов.
ТАСС / EPA / Carina Johansen