США закупят ПВО NASAMS для Украины на миллиард долларов

Власти США подписали контракт на 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon на приобретение систем противовоздушной обороны NASAMS для Украины. Об этом сообщили в Пентагоне.

"Raytheon получила контракт с фиксированной стоимостью на 1 миллиард 216 миллионов долларов на закупку NASAMS и связанного с ними оборудования, услуг и запасных частей для поддержки усилий на Украине", — сказано в записи.

При этом производство и доставка систем занимают около двух лет, однако американская сторона планирует добиться сокращения этого срока.