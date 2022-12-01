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30 ноября, 23:17

США закупят ПВО NASAMS для Украины на миллиард долларов

Пентагон: США заключили контракт на $1,2 млрд на закупку ПВО NASAMS для Украины

Власти США подписали контракт на 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon на приобретение систем противовоздушной обороны NASAMS для Украины. Об этом сообщили в Пентагоне.

"Raytheon получила контракт с фиксированной стоимостью на 1 миллиард 216 миллионов долларов на закупку NASAMS и связанного с ними оборудования, услуг и запасных частей для поддержки усилий на Украине", сказано в записи.

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При этом производство и доставка систем занимают около двух лет, однако американская сторона планирует добиться сокращения этого срока.

Ранее Лайф рассказывал, что США решили ускорить закупку оружия из-за истощения запасов поставками помощи Украине. Объём военной поддержки Киева с начала российской военной спецоперации составил примерно $17,9 млрд.

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ТАСС / ЕРА / TOMS KALNINS

Юлия Коновалова

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