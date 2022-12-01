США закупят ПВО NASAMS для Украины на миллиард долларов
Пентагон: США заключили контракт на $1,2 млрд на закупку ПВО NASAMS для Украины
Власти США подписали контракт на 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon на приобретение систем противовоздушной обороны NASAMS для Украины. Об этом сообщили в Пентагоне.
"Raytheon получила контракт с фиксированной стоимостью на 1 миллиард 216 миллионов долларов на закупку NASAMS и связанного с ними оборудования, услуг и запасных частей для поддержки усилий на Украине", — сказано в записи.
При этом производство и доставка систем занимают около двух лет, однако американская сторона планирует добиться сокращения этого срока.
Ранее Лайф рассказывал, что США решили ускорить закупку оружия из-за истощения запасов поставками помощи Украине. Объём военной поддержки Киева с начала российской военной спецоперации составил примерно $17,9 млрд.
ТАСС / ЕРА / TOMS KALNINS