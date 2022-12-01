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30 ноября, 22:34

ЦБ позволил банкам ещё полгода не раскрывать информацию о владельцах и сделках

Банк России продлил на полгода возможность для отечественных кредитных организаций не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию. Об этом сказано в сообщении на сайте регулятора.

Действовать мера будет до 1 июля 2023 года. Это касается сведений о структуре собственности банков, их владельцев и бенефициаров, членов органов управления, а также информации о сделках.

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При этом с 1 января следующего года участники рынка должны вновь регулярно раскрывать финансовую отчётность.

Ранее Лайф рассказывал, что ЦБ продлил запрет на торговлю заблокированными иностранными бумагами до 1 апреля. Решение было принято с целью защиты прав и интересов инвесторов, а также минимизации их рисков, пояснила пресс-служба регулятора.

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ТАСС / РБК

Артур Лапсаков

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