ВКС РФ в третий раз за месяц запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель "Союз-2.1б"
Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк, она выведет на орбиту космические аппараты в интересах Минобороны России. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
"1 декабря 2022 г. с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчётом космических войск Воздушно-космических сил осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", — сказано в записи в телеграм-канале.
Последний раз пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" состоялся 28 ноября, когда на орбиту был выведен космический аппарат в интересах Минобороны РФ. Этот пуск стал уже третьим за месяц.
Ранее Лайф рассказывал, что ракета "Ангара-1.2" вывела на орбиту военный спутник. В Минобороны тогда уточнили, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.
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