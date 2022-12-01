ВКС РФ в третий раз за месяц запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель "Союз-2.1б"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк, она выведет на орбиту космические аппараты в интересах Минобороны России. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"1 декабря 2022 г. с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчётом космических войск Воздушно-космических сил осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", — сказано в записи в телеграм-канале.

Последний раз пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" состоялся 28 ноября, когда на орбиту был выведен космический аппарат в интересах Минобороны РФ. Этот пуск стал уже третьим за месяц.