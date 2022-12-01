Солистка рок-группы Fleetwood Mac Кристин Макви умерла в возрасте 79 лет

Солистка, клавишник и автор песен британо-американской рок-группы Fleetwood Mac Кристин Макви скончалась 30 ноября в возрасте 79 лет. Эту информацию распространила семья певицы.

"С тяжёлым сердцем мы сообщаем о смерти Кристин. Она мирно умерла в больнице этим утром в среду, 30 ноября 2022 года, после непродолжительной болезни", — говорится в сообщении на официальной странице Макви в соцсетях.

В записи коллектива Fleetwood Mac в "Твиттере" сказано, что "нет слов, чтобы описать грусть от кончины Кристин Макви". Макви была названа "талантливой сверх всякой меры" и "лучшим музыкантом, которого любой мог бы взять в свою группу".

Напомним, Кристин Макви пришла в группу Fleetwood Mac в 1970 году. Она стала автором восьми песен для альбома-сборника Greatest Hits, выпущенного в Великобритании в 1971 году. Альбом занял 36-е место в UK Albums Chart.