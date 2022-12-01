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30 ноября, 22:04

МВД объявило в розыск признанного иноагентом адвоката Новикова

МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова

МВД России объявило в розыск адвоката, бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Илью Новикова* по статье Уголовного кодекса. Эта информация опубликована в соответствующей базе ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ", сообщили в МВД, не уточнив, по какой именно статье разыскивается адвокат.

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Напомним, Илья Новиков был включён в список физлиц-иноагентов 25 ноября. Кроме него Минюст РФ добавил в перечень бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* и журналистку Анну Монгайт*.

* Включены в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / АР / Alexander Zemlianichenko

Юлия Коновалова
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