МВД объявило в розыск признанного иноагентом адвоката Новикова

МВД России объявило в розыск адвоката, бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Илью Новикова* по статье Уголовного кодекса. Эта информация опубликована в соответствующей базе ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ", — сообщили в МВД, не уточнив, по какой именно статье разыскивается адвокат.

Напомним, Илья Новиков был включён в список физлиц-иноагентов 25 ноября. Кроме него Минюст РФ добавил в перечень бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* и журналистку Анну Монгайт*.