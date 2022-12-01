Кандидат в послы США в РФ озвучила условие для начала переговоров о новом ДСНВ
Кандидат в послы США в РФ: Переговоры о новом ДСНВ возможны после возобновления инспекций
Россия должна разрешить инспекции в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), чтобы Вашингтон мог начать переговоры с Москвой о замене соглашения. Об этом заявила номинированная на пост посла США в РФ Линн Трейси.
"Президент Байден заявил, что администрация готова к переговорам о новом соглашении о контроле над вооружениями на смену ДСНВ, когда его действие закончится в 2026 году. Но нам нужно, чтобы Россия разрешила инспекции в рамках договора, прежде чем у нас будет диалог о том, что будет следующим", — отметила дипломат на слушаниях в международном комитете сената.
По мнению Трейси, США и Россия несут особую ответственность, так как являются двумя ведущими ядерными державами. Это, заметила она, включает в себя "отказ от безрассудного бряцания оружием, поддержание каналов связи с целью снижения ядерных рисков и выполнение обязательств согласно ДСНВ и другим договоренностям в сфере контроля над вооружениями".
Ранее Лайф сообщал, что заседание российско-американской комиссии по ДСНВ было перенесено на неопределённый срок по инициативе Москвы. Изначально оно должно было пройти с 29 ноября по 6 декабря.
ТАСС / Михаил Метцель