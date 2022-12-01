Экс-президент США Билл Клинтон заразился коронавирусом
Бывший президент США Билл Клинтон заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".
Политик отметил, что болезнь протекает в лёгкой форме и он продолжает работу из дома. Клинтон также напомнил, что регулярно проходил ревакцинацию, поэтому рассчитывает на скорое восстановление.
"Я благодарен за то, что мне сделали прививку и укрепили иммунитет, благодаря чему мой случай протекает в лёгкой форме, и я призываю всех сделать то же самое, особенно с приближением зимних месяцев", — сообщил политик в соцсети.
Ранее Лайф рассказывал, что премьер-министр Испании Педро Санчес заразился коронавирусом. В результате он был вынужден отменить своё участие во всех запланированных мероприятиях.
ТАСС / IMAGO / MediaPunch / Katie Godowski