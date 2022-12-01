Экс-президент США Билл Клинтон заразился коронавирусом

Бывший президент США Билл Клинтон заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

Политик отметил, что болезнь протекает в лёгкой форме и он продолжает работу из дома. Клинтон также напомнил, что регулярно проходил ревакцинацию, поэтому рассчитывает на скорое восстановление.

"Я благодарен за то, что мне сделали прививку и укрепили иммунитет, благодаря чему мой случай протекает в лёгкой форме, и я призываю всех сделать то же самое, особенно с приближением зимних месяцев", — сообщил политик в соцсети.