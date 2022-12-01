Индексация тарифов ЖКХ и расширение "Госуслуг": Какие изменения вступают в силу в России с 1 декабря

С 1 декабря в России индексируются тарифы на коммунальные услуги — второй раз в 2022 году и на семь месяцев раньше запланированного срока. При этом максимальный уровень повышения составит не более 9%.

Таким образом среднемесячный платёж на одну семью из трёх человек станет больше на 324 рубля. Следующая индексация тарифов намечена на июль 2024 года.

Также с началом зимы россияне могут больше не иметь при себе медицинский полис для получения услуг, достаточно будет показать паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет. В настоящее время технологии для введения цифрового полиса, позволяющего получать бесплатную медицинскую помощь по паспорту уже отработаны.

Кроме того, был расширен перечень региональных услуг на портале "Госуслуги". Так, с 1 декабря можно зарегистрировать самоходные машины и прицепы к ним, также стал доступен приём экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста. Помимо этого россияне смогут встать на учёт в налоговом органе.

С декабря российские государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны зарегистрироваться и вести официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Госорганы будут публиковать отчёты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам и указывать актуальные контактные данные.

С первым днём зимы вступают в силу изменения в законе об иноагентах, теперь соответствующий реестр будет единым. Также определяется порядок включения и исключения из него.

Теперь россиянам можно устанавливать в квартирах жилых домов хамамы и инфракрасные кабины, а вот оборудовать бани и сауны по-прежнему нельзя. Кроме того, с 1 декабря в жилых домах можно открывать магазины мебели в формате дизайн-студий, выставочных залов и офисов оформления заказов.