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1 декабря, 00:14

Индексация тарифов ЖКХ и расширение "Госуслуг": Какие изменения вступают в силу в России с 1 декабря

В России с 1 декабря вырастут тарифы ЖКХ и появится цифровой полис ОМС

С 1 декабря в России индексируются тарифы на коммунальные услуги — второй раз в 2022 году и на семь месяцев раньше запланированного срока. При этом максимальный уровень повышения составит не более 9%.

Таким образом среднемесячный платёж на одну семью из трёх человек станет больше на 324 рубля. Следующая индексация тарифов намечена на июль 2024 года.

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Также с началом зимы россияне могут больше не иметь при себе медицинский полис для получения услуг, достаточно будет показать паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет. В настоящее время технологии для введения цифрового полиса, позволяющего получать бесплатную медицинскую помощь по паспорту уже отработаны.

Кроме того, был расширен перечень региональных услуг на портале "Госуслуги". Так, с 1 декабря можно зарегистрировать самоходные машины и прицепы к ним, также стал доступен приём экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста. Помимо этого россияне смогут встать на учёт в налоговом органе.

С декабря российские государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны зарегистрироваться и вести официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Госорганы будут публиковать отчёты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам и указывать актуальные контактные данные.

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С первым днём зимы вступают в силу изменения в законе об иноагентах, теперь соответствующий реестр будет единым. Также определяется порядок включения и исключения из него.

Теперь россиянам можно устанавливать в квартирах жилых домов хамамы и инфракрасные кабины, а вот оборудовать бани и сауны по-прежнему нельзя. Кроме того, с 1 декабря в жилых домах можно открывать магазины мебели в формате дизайн-студий, выставочных залов и офисов оформления заказов.

Ранее аналитик Елена Киселёва назвала возможное последствие внепланового повышения тарифов ЖКХ. По её словам, семьи, которые тратят от 10 до 22% общих доходов на оплату коммуналки в зависимости от региона, могут оформить субсидию и немного освободить бюджет для других важных статей расходов.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Юлия Коновалова

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