С 1 декабря жильцов ждут новые правила: Что разрешат, а что запретят делать в многоквартирном доме С 1 декабря вводится ряд новшеств, которые касаются перепланировки, парковки, обустройства кладовых, а также услуг ЖКХ. Какие новшества ждут жильцов и что нужно знать, чтобы не получить штраф? 29 ноября, 01:40 Обложка © Shutterstock

С 1 декабря 2022 года вступят в силу изменения в приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 (ред. от 15.06.2022) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты…». Из них следует, что МЧС России разрешило устанавливать в квартирах хамамы, инфракрасные кабины и индивидуальные сауны. Другие типы бань остаются под запретом для установки в многоквартирном доме.

— Однако также следует отметить, что этот приказ МЧС России является документом, регулирующим только вопросы противопожарной безопасности. Перепланировочные требования и нормы никто не отменял. Так, например, для установки индивидуальной сауны потребуется согласование с пожарной инспекцией, службой санэпиднадзора, жилищной инспекцией и инспекцией архитектурно-строительного надзора, — рассказал советник по правовым вопросам юридической группы "Совет" Александр Федотов.

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Также стоит отметить, что за незаконную перепланировку грозит штраф. Если серьёзных нарушений нет, а перепланировка просто не зарегистрирована, то он будет небольшим — от 2000 рублей. Тем не менее собственник получит предписание с тем, чтобы вернуть помещение в первоначальный вид, а это потребует уже серьёзных затрат.

— Надо понимать, что наказание за незаконную перепланирову зависит от многих факторов. Если по вине собственника произошло обрушение и есть пострадавшие, то здесь уже будет грозить уголовное наказание. Есть у собственника и другие риски. Квартиру с незаконной перепланировкой может быть очень сложно продать, а порой и фактически невозможно. Большинство сделок проходят по ипотеке, а банк кредит на такое жильё не даст. Потенциальные покупатели тоже понимают, что, приобретая такую квартиру, рискуют в перспективе попасть на штраф и переделки. Соответственно, если жильё и продастся, то с дисконтом. Всё это нужно учитывать перед тем, как начинать ремонтные работы, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

С 1 декабря вступят в силу некоторые послабления для владельцев подземных парковочных мест в многоэтажных домах. Например, там разрешено будет при соблюдении мер безопасности устанавливать шкафы и кладовки для хранения инструментов и сменных комплектов колёс.

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К тому же теперь если на стоянке для электромобилей более 10 зарядок, то её необходимо разбить на секции. Там должны быть противопожарные отсеки и выделены противопожарные преграды.

Пересмотрен также запрет на размещение в жилых домах мебельных магазинов. Там не должно быть складов, но могут быть выставочные залы, дизайн-студии, а также офисы оформления заказов мебели.

Отдельно регламентируется размещение кладовок жильцов. Они могут находиться только на первом, цокольном и подвальном нежилых этажах. Площадь кладовок не должна превышать 10 кв. метров. При этом они должны отделяться от коридоров противопожарными перегородками.

Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 2053 от 14 ноября 2022 года плата за коммунальные услуги с 1 декабря вырастет в пределах 9%. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твёрдые коммунальные отходы. Как сообщает Минэкономразвития, превышения стоимости более чем на 9% не ожидается, а средний ежемесячный платёж на одну семью из трёх человек в месяц вырастет на 324 рубля.

Стоит отметить, что эта индексация будет внеплановой, но не дополнительной. На 1 декабря перенесли дату традиционной корректировки тарифов ЖКХ. Обычно их повышают с 1 июля. В 2023 году индексации не будет.

— Вместе с тем окончательное решение об уровне корректировки тарифов в конкретном регионе будет принимать правительство субъекта РФ. Это означает, что в зависимости от субъекта процент повышения стоимости услуг ЖКХ может отличаться, — добавил Александр Федотов.

Авторы Нина Важдаева