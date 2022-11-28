Красная квитанция: Почему образуется неожиданный долг за услуги ЖКХ и от каких платежей можно отказаться Управляющие компании начали рассылать красные квитанции. Они приходят порой даже добросовестным плательщикам. При этом от целого ряда услуг ЖКХ можно отказаться. Как избавиться от лишних начислений? 28 ноября, 01:40 Обложка © ТАСС / Максим Коротченко

В конце ноября у Елены на двери подъезда появилось объявление. Управляющая компания (УК) предупреждала, что отправила жильцам красные квитанции. Другими словами, пришёл долговой платёж. Елена на объявление внимания не обратила и ещё несколько дней не заглядывала в почтовый ящик. Женщина была уверена, что у неё-то долгов точно нет. Каково же было удивление Елены, когда она обнаружила у себя в ящике ту самую красную квитанцию. Причём почти на 5000 рублей.

— В УК ответили: "Ничего не знаем, система насчитала. Перерасчёт за электричество". Хорошо, что я собирала все показания счётчиков. В конечном итоге проблему удалось решить. Поговорила с соседями. Многим пришли долговые квитанции. Но в основном на 300–500 рублей. С такими суммами люди обычно смиряются и молча платят. Просто не хотят тратить время и нервы на разбирательства с коммунальными службами, хотя и считают, что эти доплаты могут быть лишними, — рассказала Елена.

Юристы обращают внимание, что обычно долг образуется в том случае, если потребитель допускает просрочку в оплате платёжного документа ЖКУ за предыдущий период. То есть если за прошлый месяц у вас неоплата, то в этом месяце вам направят красную квитанцию.

— Я бы не советовала обращать внимание на цвет квитанции, так как важнее то, что в ней указано. Во-первых, нужно разобраться, действительно ли вы не оплатили счёт за ЖКУ, или ваша оплата не отражается в системе УК. Также бывают случаи, когда долг образуется, если происходит перерасчёт платы за отопление, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

Впрочем, юрист Елена Кузнецова обратила внимание, что в последнее время появилось много жалоб на то, что жильцам приходится платить за те услуги, которые им вообще не требуются. Нередко жителям многоквартирного дома их просто навязывает управляющая компания.

— Не все коммунальные платежи являются обязательными. Многие из них добровольны, но в управляющей компании об этом не говорят, а просто выставляют счёт всем жильцам автоматически. При желании от таких услуг можно отказаться, — пояснила Елена Кузнецова.

Србуи Иващенко отметила, что, если вы хотите уменьшить плату по квитанции за какие-то конкретные услуги, следует разобраться, что за счета вам выставляют и на каком основании. Например, можно отказаться от радиоточки. Это факультативный пункт в квитанции.

— Долгое время люди считали, что не должны платить взносы на капремонт. Однако это приводило к многочисленным обращением взыскателя за выдачей судебных приказов по взысканию долга по капремонту. Даже были обращения в Конституционный суд за признанием нормы закона об обязательной оплате взносов неконституционной. Но суд дважды подтвердил, что эта строчка в квитанции обязательна. Есть одна особенность, о которой хочется сказать: долги по взносам на капитальный ремонт переходят новому собственнику, поэтому обязательно проверьте отсутствие такого долга перед покупкой квартиры, принятием в дар и любой сделкой, после которой вы становитесь собственником жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме, — рассказала Србуи Иващенко.

Она обратила внимание, что иногда УК включает в квитанцию навязанные услуги. Например, услуги консьержа являются дополнительными и не относятся к коммунальным расходам по содержанию и ремонту жилого помещения.

Консьерж во время работы в одном из жилых домов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

— Решать вопрос о найме консьержа — это вопрос, который относится к компетенции общего собрания собственников помещений. Следовательно, если у вас появилась такая строка в квитанции, следует запросить информацию у УК о том, на каком основании она включена, и ознакомиться с решением общего собрания. Если действительно такое решение принято и не оспорено, то данная плата законна. Если по нему нет решения, то возможно отказаться, — пояснила Србуи Иващенко.

В любом случае, если возникают сомнения в законности или незаконности выставленного платежа в квитанции, можно сначала запросить информацию у УК, а в последующем обратиться в Госжилинспекцию по вашему региону, а также в прокуратуру для проведения проверки. По её результатам дадут письменный ответ. Если выявят нарушения, то, возможно, контролирующий орган сам выдаст предписание об исключении навязанной услуги из квитанции.

Авторы Нина Важдаева