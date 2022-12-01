Опубликован трейлер фильма о медведе, который объелся наркотиков и сошёл с ума

Студия Universal Pictures опубликовала трейлер комедийного триллера "Кокаиновый медведь". Картина повествует о животном, которое объелось наркотиками, и выйдет на экраны 24 февраля 2023 года.

Режиссёром картины стала Элизабет Бэнкс, которая вдохновилась реальными событиями 1985 года. Тогда дикий чёрный медведь нашёл в национальном лесу Чаттахучи-Окони в американском штате Джорджия сумку с кокаином, съел его и умер. Однако в фильме события развиваются по иному сценарию: в нём медведь проглатывает большое количество кокаина после крушения самолёта наркоторговцев и сходит с ума. В лесу с животным, жаждущим крови, встретятся полицейские, преступники, подростки и туристы.

"Все мои фильмы зачастую о неудачниках. Если вы встретите медведя, находящегося под кокаином, то ваше самомнение и положение в обществе не будут иметь никакого значения, потому что в этой ситуации вы неудачник. Это открывает пространство для большой комедии и моря удовольствия", — пояснила Бэнкс, почему захотела экранизировать эту историю.

Стоит отметить, что ранее Бэнкс сняла такие фильмы как "Идеальный голос-2" и "Ангелы Чарли".