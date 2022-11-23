Жильцам вернут часть денег за услуги ЖКХ: Кто получил право на перерасчёт и как его сделать С 1 декабря вырастут тарифы на услуги ЖКХ, но при этом станет проще сделать перерасчёт. Какие проблемы сейчас возникают при оплате коммунальных квитанций и как их решить? 23 ноября, 01:40 Фото © АГН "Москва" / Александр Авилов

Кому вернут деньги за коммунальные платежи

Многие жильцы привыкли думать, что снизить суммы в квитанциях на ЖКУ могут только льготники. На самом деле получить перерасчёт может любой. Более того, со следующего года вернуть деньги станет проще.

Правительство внесло поправки в Правила предоставления коммунальных услуг. Теперь, если жильцов временно нет дома, они имеют право на перерасчёт за мусор. Достаточно подтвердить тот факт, что в течение какого-то времени их не было в квартире. Допустим, в том случае, если жильцы уехали в отпуск или командировку. Кстати, перерасчёт сделают даже в том случае, если квартира не пустовала. Не обязательно, чтобы отсутствовали сразу все жильцы.

После перерасчёта плата уменьшится пропорционально тому, сколько людей отсутствовало в квартире. Если жилец один, то плату обнулят, а если двое, то придётся заплатить половину суммы. Кстати, сейчас есть два варианта оплаты вывоза твёрдых коммунальных отходов: по количеству проживающих в квартире или по количеству квадратных метров. По какой схеме вести расчёт, регионы выбирали самостоятельно.

Если плата рассчитывается из количества проживающих, то тут действует обычный порядок перерасчёта. Если же говорить об оплате по квадратным метрам, то до сих пор не было инструмента корректировки платы в том случае, если человек фактически не проживал в помещении. В частности, уезжал летом на дачу. Сейчас эта проблема решилась. В постановлении появились необходимые формулы для перерасчёта в тех регионах, где плата за ТБО ведётся исходя из квадратных метров жилья. Об этом рассказал юрист Европейской юридической службы Евгений Корнеев.

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

— Таким образом, правительство предусмотрело возможность перерасчёта платы за вывоз ТКО для всех потребителей, которые из-за временного отсутствия по месту проживания коммунальной услугой не пользуются. При этом право на перерасчёт возникает только при отсутствии жильцов в квартире более пяти дней подряд, — пояснила юрист юридической группы "Совет" Дарья Мисиюкова.

Обновлённые правила вступают в силу в следующем году, но некоторые положения из них будут действовать уже сейчас, так как разъясняют уже введённые нормы. Таким образом, сделать перерасчёт на практике станет проще.

Как будут проводить перерасчёт за услуги ЖКХ

Дарья Мисиюкова объяснила, что порядок перерасчёта определяется Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных и жилых домах. Чтобы вернуть деньги, нужно сначала написать соответствующее заявление в управляющую компанию.

— Важно, чтобы заявление должно быть подано не позднее 30 дней после того, как потребитель вернулся. Кроме того, нужно представить документы, подтверждающие отсутствие в квартире. Например, билеты на транспорт, приказы о командировке, туристические путёвки. Управляющая компания делает перерасчёт в течение пяти рабочих дней после того, как получит заявление от потребителя, — добавила Дарья Мисиюкова.

Как изменятся суммы в квитанциях с 1 декабря

Что касается остальных изменений по оплате жилищно-коммунальных услуг, то с 1 декабря пройдет индексация. Она будет в пределах 9%. Повысят тарифы за жилищно-коммунальные услуги, к которым относятся плата за холодную и горячую воду, электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора.

По словам Дарьи Мисиюковой, последующая индексация ожидается не ранее 1 июля 2024 года. С 1 декабря тарифы ЖКХ обычно не росли. В этом году на зиму перенесли плановую индексацию, которая должна была пройти 1 июля 2023 года.

— Для получения информации относительно правильности начисления коммунальных платежей потребитель должен обратиться к исполнителю ЖКУ (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК или региональный оператор по обращению с ТКО) с соответствующим заявлением. Срок проверки должен быть согласован с потребителем и не должен превышать одного месяца, — пояснил Евгений Корнеев.

Как добиться компенсации от управляющей компании

Сейчас нередко всплывают истории, когда ошибка в расчётах возникает именно по вине управляющей компании. Об этом рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

По наблюдениям юриста, обычно среди жалоб доминируют небольшие просчёты. Нередко они выявляются случайно, уже после того, как жильцы оплатили квитанцию. Но в последнее время стало много жалоб и на крупные переплаты.

— Если вы обнаружили ошибку в расчётах, вы вправе взыскать с управляющей компании компенсацию в свою пользу. Для этого нужно отправить туда заявление. Там нужно чётко описать проблему. В течение месяца УК проводит проверку , а затем принимает решение, действительно ли была допущена ошибка в расчётах. Если УК подтверждает этот факт, то потребитель может получить компенсацию в размере 50% от суммы, начисленной сверх положенной. Эти деньги обычно не возвращаются наличными, а идут в зачёт будущих квитанций. Если же возникает спорная ситуация, вы получили отказ от управляющей компании, но уверены в своей правоте, то можно решить вопрос в суде. На практике это имеет смысл, когда речь идёт о крупных суммах, — добавил Пётр Гусятников.

Авторы Нина Важдаева