Хоккеист "Питтсбурга" Летанг во второй раз в карьере перенёс инсульт

Защитник хоккейного клуба "Питтсбург Пингвинз" Крис Летанг выбыл на неопределённый срок после перенесённого инсульта. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Согласно опубликованным данным, Летанг не испытывает каких-либо серьёзных последствий и пройдёт ряд медобследований в течение следующей недели. При этом лига не будет публиковать новой информации о здоровье игрока до завершения всех тестов и составления медицинского плана. Однако в НХЛ уточнили, что состояние хоккеиста не считается опасным для продолжения карьеры, несмотря на то, что этот инсульт стал уже вторым.

"Крис сообщил о симптомах персоналу в понедельник и был немедленно доставлен в больницу для обследования. Результаты тестов были шокирующими, но мы рады то, что у Криса всё хорошо. Мы благодарны медицинскому персоналу и врачам. Он боец на льду, но прежде всего он сын, отец, муж и друг", — сказал генеральный менеджер "Питтсбурга" Рон Хекстолл, отметив, что здоровье игрока — главный приоритет для клуба.

Впервые Летанг пережил инсульт в 2014 году, когда пропустил более двух месяцев. Тогда обследование показало, что у защитника небольшой дефект одной из стенок сердца. При этом сам 35-летний хоккеист настроен оптимистично и надеется на скорое возвращение на лёд. Летанг является самым результативным защитником в истории "Питтсбурга". На его счету 962 игры в регулярных чемпионатах НХЛ, 145 заброшенных шайб и 517 результативных передач. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.