Пушков заявил о расколе в США на два лагеря на фоне ситуации с Twitter
Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что конфликт между новым владельцем соцсети Twitter Илоном Маском и компанией Apple отражает раскол в США на два лагеря. Он отметил, что миллиардер "не на шутку сцепился с либералами" из-за новой политики социальной сети.
"Независимо от исхода схватки она важна сама по себе как первый случай раскола в дотоле одномерной среде глобальных сетевых платформ, где допускался лишь ультралиберальный тип мышления, а все остальные взгляды и позиции находятся под угрозой бана", — написал сенатор в телеграм-канале.
Пушков добавил, что данный раскол отражает размежевание в США "на два непримиримых стана".
Ранее британская газета Financial Times сообщила, что некоторые крупные бренды сократили бюджеты на рекламу в соцсети Twitter из-за новой политики Илона Маска. Он попытался связаться с руководителями этих компаний и высказать возмущение. Также Маск заявил, что компания Apple угрожала удалить приложение Twitter из магазина App Store, однако на встрече с главой корпорации Тимом Куком тот заверил миллиардера, что Apple никогда не рассматривала таких планов.
ТАСС / Сергей Фадеичев