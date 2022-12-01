Пушков заявил о расколе в США на два лагеря на фоне ситуации с Twitter

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что конфликт между новым владельцем соцсети Twitter Илоном Маском и компанией Apple отражает раскол в США на два лагеря. Он отметил, что миллиардер "не на шутку сцепился с либералами" из-за новой политики социальной сети.

"Независимо от исхода схватки она важна сама по себе как первый случай раскола в дотоле одномерной среде глобальных сетевых платформ, где допускался лишь ультралиберальный тип мышления, а все остальные взгляды и позиции находятся под угрозой бана", — написал сенатор в телеграм-канале.