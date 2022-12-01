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1 декабря, 02:11

Пушков заявил о расколе в США на два лагеря на фоне ситуации с Twitter

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что конфликт между новым владельцем соцсети Twitter Илоном Маском и компанией Apple отражает раскол в США на два лагеря. Он отметил, что миллиардер "не на шутку сцепился с либералами" из-за новой политики социальной сети.

"Независимо от исхода схватки она важна сама по себе как первый случай раскола в дотоле одномерной среде глобальных сетевых платформ, где допускался лишь ультралиберальный тип мышления, а все остальные взгляды и позиции находятся под угрозой бана", — написал сенатор в телеграм-канале.

Пушков добавил, что данный раскол отражает размежевание в США "на два непримиримых стана".

Маск обвинил Google и Apple в захвате Интернета

Маск обвинил Google и Apple в захвате Интернета

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что некоторые крупные бренды сократили бюджеты на рекламу в соцсети Twitter из-за новой политики Илона Маска. Он попытался связаться с руководителями этих компаний и высказать возмущение. Также Маск заявил, что компания Apple угрожала удалить приложение Twitter из магазина App Store, однако на встрече с главой корпорации Тимом Куком тот заверил миллиардера, что Apple никогда не рассматривала таких планов.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Иван Косицын

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