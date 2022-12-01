Дочь Пеле раскрыла причину экстренной госпитализации "короля футбола"
Дочь Пеле назвала корректировку лечения причиной его госпитализации
Келли Насименто, дочь трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле, назвала причины экстренной госпитализации легендарного спортсмена. Как она написала в соцсетях, лечение под наблюдением врачей потребовалось "королю футбола" для корректировки назначенных ему медикаментов.
"Мой отец госпитализирован, ему корректируют приём лекарств. <...> Нет никакой неожиданности или чего-то экстренного", — уточнила Насименто.
В частной клинике города Сан-Паулу, где находится Пеле, сообщили, что его состояние стабильное, он полностью контролирует жизненные функции. Медики осмотрели легенду футбола и отправили его в обычную палату, госпитализация в реанимационное отделение или отделение полуинтенсивной терапии не потребовалась.
Ранее стало известно, что Пеле внепланово госпитализировали с отёком тела и сердечной недостаточностью. Кроме того, по словам медиков, проведённая в последние месяцы химиотерапия не дала никакого результата, а у Пеле наблюдаются спутанность сознания и осложнения из-за онкологии.
Легенде бразильского и мирового футбола в октябре исполнилось 82 года. В последний раз Пеле сообщал о своей госпитализации в феврале этого года. Тогда это было плановым мероприятием, которое футболист проходил ежемесячно.
ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ