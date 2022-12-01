Дочь Пеле раскрыла причину экстренной госпитализации "короля футбола"

Келли Насименто, дочь трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле, назвала причины экстренной госпитализации легендарного спортсмена. Как она написала в соцсетях, лечение под наблюдением врачей потребовалось "королю футбола" для корректировки назначенных ему медикаментов.

"Мой отец госпитализирован, ему корректируют приём лекарств. <...> Нет никакой неожиданности или чего-то экстренного", — уточнила Насименто.

В частной клинике города Сан-Паулу, где находится Пеле, сообщили, что его состояние стабильное, он полностью контролирует жизненные функции. Медики осмотрели легенду футбола и отправили его в обычную палату, госпитализация в реанимационное отделение или отделение полуинтенсивной терапии не потребовалась.

Ранее стало известно, что Пеле внепланово госпитализировали с отёком тела и сердечной недостаточностью. Кроме того, по словам медиков, проведённая в последние месяцы химиотерапия не дала никакого результата, а у Пеле наблюдаются спутанность сознания и осложнения из-за онкологии.