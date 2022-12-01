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1 декабря, 03:10

В Белом доме разрабатывают новые санкции против КНДР, но заявляют о готовности к диалогу

Советник Байдена Салливан заявил о работе над новым пакетом санкций в отношении КНДР

США разрабатывают новый санкционный пакет в отношении КНДР. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

В связи с проведением Пхеньяном ракетных запусков Вашингтон наращивает "трёхстороннее сотрудничество в военной сфере и области безопасности" с Японией и Южной Кореей, а также "более тесное взаимодействие, направленное на обеспечение соблюдения санкций", заметил чиновник.

"В данный момент мы готовим новый пакет санкций", — добавил Салливан в ходе выступления на организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований конференции, посвящённой американо-южнокорейским отношениям.

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Салливан уточнил при этом, что американская администрация открыта для серьёзного и устойчивого диалога с властями Северной Кореи без предварительных условий. По его словам, Вашингтон ясно дал понять как в публичных, так и в частных беседах, что у США нет враждебных намерений в отношении КНДР. Главной целью политики Соединённых Штатов в отношении Пхеньяна остаётся полная денуклеаризация Корейского полуострова, как это было с первого дня работы администрации президента США Джо Байдена, заключил Салливан.

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Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин на встрече с южнокорейским коллегой Ли Чжон Сопом заявил, что ядерная атака со стороны КНДР против Вашингтона или его союзников приведёт к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына. В ходе встречи стороны договорились также усиливать оборонные мощности и обмен информацией, чтобы противостоять растущим ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР.

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Unsplash

Иван Косицын

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