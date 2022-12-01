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1 декабря, 03:02

Кипр с 1 декабря будет взимать по 80 евро с россиян за оформление туристической визы

Власти Кипра одними из последних в Евросоюзе отказались выдавать туристические визы россиянам на прежних условиях. Так, с 1 декабря вводится визовый сбор за оформление визы для посещения республики.

Решение об этом было принято в конце октября, теперь же оформление кипрской национальной визы для взрослых заявителей составит 80 евро, для детей с шести до 12 лет — 40 евро.

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Ранее визовый центр Италии сообщил, что прекращает принимать у россиян небиометрические паспорта. Так, с 15 ноября Рим принимает к рассмотрению только биометрические загранпаспорта сроком на десять лет.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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