Кипр с 1 декабря будет взимать по 80 евро с россиян за оформление туристической визы

Власти Кипра одними из последних в Евросоюзе отказались выдавать туристические визы россиянам на прежних условиях. Так, с 1 декабря вводится визовый сбор за оформление визы для посещения республики.

Решение об этом было принято в конце октября, теперь же оформление кипрской национальной визы для взрослых заявителей составит 80 евро, для детей с шести до 12 лет — 40 евро.