Кипр с 1 декабря будет взимать по 80 евро с россиян за оформление туристической визы
Власти Кипра одними из последних в Евросоюзе отказались выдавать туристические визы россиянам на прежних условиях. Так, с 1 декабря вводится визовый сбор за оформление визы для посещения республики.
Решение об этом было принято в конце октября, теперь же оформление кипрской национальной визы для взрослых заявителей составит 80 евро, для детей с шести до 12 лет — 40 евро.
Ранее визовый центр Италии сообщил, что прекращает принимать у россиян небиометрические паспорта. Так, с 15 ноября Рим принимает к рассмотрению только биометрические загранпаспорта сроком на десять лет.
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