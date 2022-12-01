США задумали тренировать значительно больше солдат ВСУ
CNN: США планируют значительно увеличить число тренируемых ими украинских военных
Администрация США намерена значительно увеличить количество тренируемых украинских военнослужащих и усложнить курсы подготовки. Об этом сообщает телеканал CNN.
По информации издания, на одной только американской базе в Германии планируется каждый месяц обучать 2,5 тысячи военных.
"В рамках новой программы США начнут учить значительно более многочисленные группы украинских солдат более сложной тактике ведения боя, включая координацию манёвров пехоты с артиллерийской поддержкой", — сказано в записи телеканала.
При этом курсы военной подготовки будут значительно "более интенсивными и комплексными", чем те, что сейчас проводятся в Великобритании или Польше.
Ранее Лайф писал, что Франция может тайно вести спецподготовку солдат ВСУ. В отличие от Великобритании, страна отказалась от массовой подготовки украинских военных и, по официальным данным, подготовила лишь 40 украинских солдат для использования ими поставленных Киеву самоходных артиллерийских установок "Цезарь". Однако Франция вполне может вести их скрытое "специализированное обучение".
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ТАСС / АР / Francisco Seco