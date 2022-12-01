США задумали тренировать значительно больше солдат ВСУ

Администрация США намерена значительно увеличить количество тренируемых украинских военнослужащих и усложнить курсы подготовки. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации издания, на одной только американской базе в Германии планируется каждый месяц обучать 2,5 тысячи военных.

"В рамках новой программы США начнут учить значительно более многочисленные группы украинских солдат более сложной тактике ведения боя, включая координацию манёвров пехоты с артиллерийской поддержкой", — сказано в записи телеканала.

При этом курсы военной подготовки будут значительно "более интенсивными и комплексными", чем те, что сейчас проводятся в Великобритании или Польше.