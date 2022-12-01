В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших после столкновения двух трамваев

Состояние здоровья двоих госпитализированных после ДТП с двумя трамваями в Новосибирске на утро 1 декабря оценивается как стабильное, средней степени тяжести, остальные 14 пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщает Правительство Новосибирской области.

В телеграм-канале власти уточнили, что на утро количество обратившихся за медицинской помощью после столкновения выросло до 16 человек, двое из которых были отправлены в больницу.

"Состояние обоих пострадавших — стабильное, средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальных пострадавших после осмотра и обследования врачи направили на амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.