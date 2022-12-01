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1 декабря, 03:52

В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших после столкновения двух трамваев

Состояние двоих госпитализированных после аварии трамваев в Новосибирске стабильное

Состояние здоровья двоих госпитализированных после ДТП с двумя трамваями в Новосибирске на утро 1 декабря оценивается как стабильное, средней степени тяжести, остальные 14 пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщает Правительство Новосибирской области.

В телеграм-канале власти уточнили, что на утро количество обратившихся за медицинской помощью после столкновения выросло до 16 человек, двое из которых были отправлены в больницу.

"Состояние обоих пострадавших — стабильное, средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальных пострадавших после осмотра и обследования врачи направили на амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.

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Напомним, столкновение двух трамваев произошло вечером 30 ноября. По словам очевидцев, один трамвай "догнал другой". Судя по кадрам с места событий, больше всего повреждений получило транспортное средство, находившееся впереди.

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Telegram / Новосибирь

Юлия Коновалова

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