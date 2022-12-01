В Белгородской области продлили дистанционку для школьников до весны 2023 года

Дистанционное обучение в девяти приграничных районах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском округе продлено до марта 2023 года. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Вчера вечером провели заседание оперативного штаба. Вместе с руководителями силовых структур, расположенных на территории Белгородской области, обсудили текущую обстановку и приняли решение продлить дистанционное обучение в девяти приграничных муниципальных образованиях Белгородской области, а также Белгороде и Яковлевском округе до 24 марта 2023 года", — написал он в телеграм-канале.

Работа детских садов в муниципалитетах, уточнил Гладков, будет организована в режиме дежурных групп. Губернатор добавил, что первая попытка написания итогового сочинения у 11-классников, которая должна пройти в декабре, будет проведена в январе, а дети для этого будут перевезены в безопасные места.

"В общей сложности это более 3 тыс. человек. <…> На количество попыток это не повлияет. То есть три попытки у каждого ребёнка останется", — уточнил Гладков.