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Опубликовано 1 декабря 2022, 04:39

Украинские командиры наказывают солдат рытьём окопов на передовой

Пленный солдат ВСУ Лазаренко заявил, что командование наказывает бойцов рытьём окопов

Командование наказывает подразделения мобилизованных на Украине отправкой их на опасные участки фронта, где солдаты должны рыть окопы. Об этом заявил пленный боец 113 отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) Александр Лазаренко.

По словам военнопленного, которые приводит РИА "Новости", с апреля его подразделение было в глубоком тылу в Харьковской области, но после нескольких конфликтов с применением оружия и неосторожным обращением с боеприпасами отдельных солдат командование отправило всю роту на участок вдоль трассы Сватово — Кременная. Так, в одном из инцидентов боец не справился с гранатой и ему оторвало руку, также был случай конфликта, в ходе которого боец застрелил другого.

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В итоге роту отправили на передовые позиции к 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, где мобилизованные рыли блиндажи и окопы, нередко попадая под артиллерийские обстрелы.

"Мы ходим, копаем им блиндажи. Привозят нас на трое суток, потом забирают. Везут на "Урале" с брёвнами и со всем, человек по двадцать-тридцать", — уточнил Лазаренко.

В плен боец попал 27 ноября, когда вместе с сослуживцем отправились без оружия за водой и материалами для укрытий, но попали под обстрел и ошиблись направлением движения.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила потери ВСУ с начала специальной военной операции. По оценке ЕС, эта цифра составила более ста тысяч украинских военных. Её обращение было опубликовано в "Твиттере". Позднее данные о потерях пропали из твиттер-аккаунта главы Еврокомиссии, а опубликованный ролик был заменён. В ЕК заявили, что такие цифры были основаны на "данных внешних источников" и содержали в себе не только информацию об убитых, но и о раненых бойцах.

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Twitter / Генеральний штаб ЗСУ

Артур Лапсаков
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