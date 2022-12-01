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1 декабря, 06:39

Четыре автомобиля сгорели на парковке в Волгограде, погиб ребёнок

Ребёнок погиб при возгорании автомобилей в Волгограде. Об этом сообщает управление МВД России по региону.

Автомобили сгорели на парковке в Волгограде, погиб ребёнок. Видео © LIFE

ЧП произошло на одной из парковок в Советском районе города. В полицию поступило сообщение о возгорании четырёх автомобилей. На месте выяснилось, что два из них сгорели полностью, ещё два получили повреждения.

При осмотре одной из машин внутри было обнаружено тело ребёнка. 52-летний хозяин автомобиля выжил и был доставлен в больницу. Были ли они с погибшим родственниками, пока не известно. Также в ходе осмотра специалисты экстренных служб обнаружили два ацетиленовых баллона. Предварительной причиной возгорания в полиции назвали утечку газа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Волгоградская парковка, на которой сгорели автомобили. Фото © ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградская парковка, на которой сгорели автомобили. Фото © ГУ МВД по Волгоградской области

Ацетиленовые баллоны на месте пожара в Волгограде. Фото © ГУ МВД по Волгоградской области

Ацетиленовые баллоны на месте пожара в Волгограде. Фото © ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградская парковка, на которой сгорели автомобили. Фото © ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградская парковка, на которой сгорели автомобили. Фото © ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне Лайф сообщал, что в Перми на территории ТЭЦ-9 произошёл пожар. Пострадавшими числились три человека, однако позже один из них скончался в больнице.

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Обложка ©

LIFE

Максим Плетнёв

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