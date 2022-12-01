В МИД РФ назвали Мюнхенскую конференцию утратившим объективность форумом

Представители России не планировали принимать участие в Мюнхенской конференции в 2023 году, так как у Москвы нет интереса к утратившему объективность форуму. Об этом РИА "Новости" рассказали в Министерстве иностранных дел РФ.

В дипломатическом ведомстве упомянули о заявлении председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена. В нём он сообщил, что российская делегация не будет приглашена на заседание форума в 2023 году, и высказался о намерении "обсудить будущее России с лидерами российской оппозиции и изгнанниками". В МИД РФ указали, что подобными высказываниями Хойсген "ещё больше дискредитирует этот некогда уважаемый дискуссионный форум".

"Вновь вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы Мюнхенская конференция превратилась в сугубо трансатлантический форум, утратила инклюзивность, объективность и равноудалённость к выступающим с её трибуны докладчикам. Интерес в Москве к этому мероприятию пропал", — указали в МИД.

Также там подчеркнули, что по этим и многим другим причинам Москва и ранее приняла решение об отказе от участия в конференции. Даже в случае получения приглашений на форум российская делегация мероприятие не посетила бы, резюмировали в ведомстве.